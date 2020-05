Il terreno continua a tremare sotto i piedi dei cittadini di via Emanuele Gianturco a Poggioreale. Una strada riasfaltata per metà e dove le vibrazioni generate passaggio di mezzi pesanti, continuano a propagarsi anche all’interno delle abitazioni. Un dramma per i residenti che dopo esposti, denunce e proteste, non sanno più a chi rivolgersi.

«I camion passano ad ogni ora del giorno è della notte - afferma l’attività Giovanni Gemito - rendendoci impossibile il riposo. La strada, sino alla rotonda, è stata asfaltata da poco ma tutto il tratto che porta al cavalcavia è stato dimenticato. Le buche ed i “rattoppi” rendono la strada dissestata ed i tir che trasportano container, fanno tremare i palazzi ai limiti della carreggiata. Ci chiediamo come mai la strada ancora adesso è stata rifatta a metà e quanto tempo ci vorrà a completarla».



Quelle che generano preoccupazione tra i cittadini, sono le crepe nelle mura dei palazzi che - a quanto affermano - tenderebbero ad espandersi con questo alto numero di sollecitazioni.

«La scala dello stabile dopo la rotonda - dichiara Giovanni Farina - è stata rivestita dalle impalcature per bloccarne le oscillazioni. Non ce la sentiamo di continuare così perché riteniamo che le case in cui viviamo siano a rischio. Sono state costruite all’inizio del secolo scorso ed andrebbero riviste. Abbiamo inviato lettere, foto e proteste scritte all’amministrazione comunale ma non abbiamo avuto mai risposta. Ora è venuto il momento di ascoltarci perché ci sentiamo continuamente in pericolo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA