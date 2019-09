CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 9 Settembre 2019, 08:21

La malerba ha conquistato Napoli. Nessun marciapiede escluso. L'erbaccia è ovunque: nelle vie turistiche, al Vomero e Posillipo, a Fuorigrotta, a San Giovanni a Teduccio, ai Colli Aminei, al Centro Direzionale, ai piedi di Palazzo Reale, nelle fontane monumentali. La flora selvatica infesta le strade vicino agli ospedali Cardarelli e Policlinico, sgambetta i pedoni vicino alle fermate dei bus, in certi casi ingombra le carreggiate, fa da salotto per parassiti, batteri, insetti eccetera. Le piante infestanti incrostate nell'asfalto sono così tante che fanno ormai parte dell'arredo urbano. I fondi stanziati a bilancio per la potatura nel 2019 ammontano a «270mila euro - dice Marco Gaudini, presidente della Commissione Ambiente del consiglio comunale - Ma non si riuscirà a spenderli tutti entro quest'anno, perché mancano i tempi tecnici amministrativi per far partire i bandi. La maggior parte dei soldi spesi, però, è andata a coprire le cure necessarie alle alberature di alto fusto», che sono anche quelle più pericolose per l'incolumità dei cittadini. Serve un piano per liberare le strade dal verde spontaneo, anche perché i fondi in arrivo per la piantumazione non potranno essere usati per la malerba.