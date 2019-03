Protesta gilet gialli napoletani, il Comune paga le spettanze

Lunedì 4 Marzo 2019, 19:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Giunta comunale, su proposta degli assessori Buonanno e Panini, ha approvato in serata la delibera con la quale viene anticipata ai 431 lavoratori della Cooperativa 25 giugno una parte delle spettanze maturate.Con l’atto approvato Palazzo San Giacomo, che ha da sempre anticipato, al posto dello Stato, le somme necessarie per il pagamento degli stipendi dei 431 soci, sopperisce, per il momento, alla situazione verificatasi quest’anno a causa dei tagli operati dal Governo nella legge di bilancio che ha messo l’Amministrazione comunale nell’impossibilità di anticipare le somme necessarie per pagare gli stipendi ai lavoratori.La Cooperativa da oltre trenta anni lavora in regime di convenzione con il Comune di Napoli ed opera, tra l'altro, nel campo del decoro urbano, della pulizia degli arenili, del contrasto all'inquinamento ambientale, del contrasto al disagio minorile, della tutela degli impianti sportivi e parchi comunali.«Il Governo ha grandi responsabilità - hanno dichiarato gli assessori Buonanno e Panini - mentre il Comune è riuscito a mettere in campo ogni iniziativa ma adesso è indispensabile, da parte del Governo centrale il rapidissimo trasferimento dei fondi ed è necessaria che si tenga comunque alta la mobilitazione dei lavoratori nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri competenti».