Napoli, giocano a carte dentro un circolo privato all'Avvocata: multate sette persone

Sette persone, tutte tra i 50 e i 65 anni, sono state sorprese ieri sera dai Carabinieri in un circolo privato in via Mancinelli, nel quartiere Avvocata a Napoli, mentre giocavano a carte. Tutti erano senza mascherina.

I militari della Compagnia Napoli Centro hanno multato i 7 presenti e al presidente del circolo, anche lui sanzionato, hanno intimato la chiusura provvisoria per 5 giorni. L'attività è stata svolta nell'ambito dei servizi disposti dal Comando provinciale dei Carabinieri di Napoli per la verifica dell'osservanza alle norme anti Covid.

Ultimo aggiornamento: 12:46

