Giovedì 4 Gennaio 2018, 11:07 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2018 11:07

Sono i bambini della decima municipalità a chiedere la restituzione del parco di Piazza Italia nel quartiere Fuorigrotta. L’area attrezzata dei giochi è diventata oggi orinatoio oltre che discarica incendiata. «La decima Municipalità – raccontano alcuni residenti sui social - festeggia il 2018 con un vero disastro ambientale».La polemica incalza sui social: «Fuorigrotta è abbandonata da 20 anni almeno – scrive Roberto Braibanti - gli ultimi investimenti li sono stati a Italia 90. La piazza in questione rappresenta uno scandalo senza fine. Anche Viale Augusto è di un degrado senza fine con quelle palme devastate. Restiamo senza parole e credo che ci vorrebbe un idea per un grande progetto di riqualificazione sul modello di via Marina con fondi europei».