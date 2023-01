Napoli ricorda la Shoah: «Ancora troppo odio e razzismo»

«Il mondo del lavoro non può che ricordare il Giorno della Memoria perchè nella nostra società vi sono ancora troppi episodi di razzismo, violenza e odio».

Lo ha detto il segretario generale della Uil Campania e Napoli Giovanni Sgambati a margine della cerimonia di deposizione di una corona di fiori in ricordo di Luciana Pacifici, vittima delle leggi razziali, in Via Luciana Pacifici (zona Borgo Orefici).

«La lotta contro questi episodi è fondamentale - ha aggiunto Sgambati - per difendere la democrazia nel nostro Paese».