Napoli, lite per un bisogno in strada: giovane accoltellato alla schiena

Sabato 17 Novembre 2018, 18:10 - Ultimo aggiornamento: 17-11-2018 19:29

Un ragazzo di 25 anni è stato accoltellato nella notte scorsa in via Monteoliveto da un gruppo di coetanei. Il ragazzo, residente a San Giorgio a Cremano, incensurato, è stato accompagnato dagli amici al Loreto Mare, dove i medici hanno deciso per il ricovero per accertamenti; ha riportato diverse ferite da arma da taglio a un gluteo e alla schiena, è in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita.Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del Nucleo Radiomobile pare che il giovane si fosse fermato per un bisogno fisiologico lungo la strada quando sono passati dei ragazzi più giovani che lo hanno rimproverato per quel gesto all'aperto davanti alle loro fidanzate. Ne sarebbe scaturito un diverbio concluso con il suo ferimento.