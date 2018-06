Errori e ritardi, i giovani medici di Napoli restano senza stipendio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 5 Giugno 2018, 07:30 - Ultimo aggiornamento: 05-06-2018 07:30

Medici in formazione messi in ginocchio dalla burocrazia: da quasi 6 mesi in Campania sono al palo le borse di studio per chi frequenta il corso specifico in Medicina generale. Un percorso di specializzazione post-laurea introdotto in Italia nel 1992 e remunerato la metà (circa 850 euro mensili) rispetto alle altre scuole di perfezionamento. I percorsi didattici e organizzativi sono in questo caso demandati alle singole Regioni. Gli accessi avvengono per concorso e sono a numero chiuso (per un massimo di 80 allievi ogni anno). La durata è biennale (triennale da febbraio di quest'anno).Ebbene, nessuno degli 80 medici che a dicembre 2017 ha intrapreso il percorso formativo (cui se ne aggiungono circa 200 delle due precedenti annualità) ha finora percepito gli emolumenti previsti. La frequenza, per 8 ore al giorno tra tirocinio pratico e lezioni teoriche, è obbligatoria e tra l'altro incompatibile con altri lavori (sia presso il proprio studio, sia in case di cura e ambulatori accreditati sia in ospedale) che non siano il tirocinio ovvero incarichi saltuari come sostituti negli studi dei medici di famiglia o nelle guardie mediche. Gli allievi provengono da tutta la Campania. Il tirocinio pratico viene svolto spesso vicino casa ma la frequenza delle lezioni teoriche (una volta a settimana al Centro direzionale) comporta spostamenti e spese.