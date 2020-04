Napoli, giovani su Instagram coi coltelli: «A Grumo Nevano faccio piovere sangue»

Il consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli denuncia un sempre più frequente scorretto utilizzo dei social media da parte dei più giovani. «L'ennesimo caso - sottolinea Borrelli - riguarda due ragazzi, che risulterebbero abitare a Pomigliano D'Arco, e che in una diretta Instagram, il cui video è stato segnalato da un cittadino, mostrano una serie di coltelli a serramanico mentre uno dei due pronuncia le seguenti parole: A Grumo Nevano faccio piovere sangue». «L'idiozia da social - osserva Borrelli - si diffonde più velocemente del Coronavirus ed allora si deve fare in modo di fermare questa sorta di epidemia e lo si può fare con un'opera di educazione dei più giovani, con un intervento drastico dei servizi sociali, e con maggiori controlli da parte delle piattaforme social che devono rimuovere questo tipo di contenuti che inneggiano alla violenza. Abbiamo provveduto - conclude l'esponente verde - a segnalare la vicenda anche al comandante della polizia municipale di Pomigliano Luigi Maiello in modo che i due ragazzi vengano identificati e denunciati, la pena dovrà essere molto severa in modo che possa servire d'esempio anche agli altri». © RIPRODUZIONE RISERVATA