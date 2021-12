Giovedì nero per i trasporti a Napoli. Viaggiatori bloccati nelle stazioni. Il servizio è sospeso in città: alla Linea 1 della metropolitana e alle Funicolari Centrale, Chiaia e Montesanto. Così la Cumana e la Circumflegreo. Servizio ridotto per tram, bus e filobus. Questi i primi effetti in città dello sciopero dei lavoratori del trasporto pubblico locale. Rispettate le fasce di garanzia.