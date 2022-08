Napoli, girano armati in motorino: fermati, nascondevano un'arsenale

Due incensurati napoletani, padre e figlio, di 50 e 21 anni, sono stati arrestati: in via Nicolardi, a pochi passi dai Colli Aminei, giravano armati di una pistola in sella a uno scooter e hanno tentato la fuga. Il papà non è riuscito però a scappare, il ragazzo è stato ritracciato poco dopo nella sua abitazione a Materdei. Così i carabinieri hanno trovato - oltre alla Browning calibro 6.35 con matricola punzonata trovata in strada - un bastone telescopico, 6 coltelli di varie dimensioni, una spada giapponese, un pugnale seghettato, una pistola a salve senza tappo rosso. E ancora: un kit di pulizia armi, un serbatoio per pistola calibro 6.35 mm, un fucile ad aria compressa e una valigetta con parti meccaniche di armi da fuoco. Nelle disponibilità dei due, anche 1820 euro in contante. Entrambi sono stati arrestati per concorso in detenzione e porto abusivo di armi e in attesa di giudizio sono stati ristretti in carcere.

APPROFONDIMENTI VIDEO Anziani picchiati in casa di riposo: direttrice arrestata nel Catanese L'ANALISI Roma, persone scomparse: una su quattro non viene più trovata.... L'INTERVISTA Fulmini, è boom ad agosto. L'esperto: «Per evitarli...