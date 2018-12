Sabato 8 Dicembre 2018, 11:43 - Ultimo aggiornamento: 08-12-2018 11:49

I carabinieri del nucleo radiomobile del reparto operativo di Napoli hanno arrestato per porto illegale di arma clandestina Pasquale Buonerba, 20 anni, e Gennaro Pipolo, coetaneo, entrambi già noti alle forze dell'ordine per reati in materia di armi e truffe ad anziani con la tecnica dello «specchietto» commesse soprattutto nel basso Lazio. I carabinieri li hanno controllati in via Casanova a bordo di una Fiat Panda rinvenendo sotto un tappetino una pistola automatica con matricola abrasa e colpo in canna.