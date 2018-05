Lunedì 21 Maggio 2018, 19:53 - Ultimo aggiornamento: 21-05-2018 19:53

Oggetti preziosi, argenteria, anche quadri, per un valore totale di 50mila euro. Erano stipati nell’automobile di due georgiani, intercettati stamattina dai carabinieri del Nucleo Radiomobile in via Caracciolo durante un servizio di controllo del territorio. I due, Lasha Nanitashvili, 28 anni, e Boria Girgvliani, 36 anni, alle domande dei militari hanno fatto scena muta, non sono stati in grado di spiegare la provenienza di quel piccolo tesoro che avevano nel portabagagli. La risposta è arrivata poco dopo, in seguito agli accertamenti: tutti gli oggetti erano stati rubati in casa di una anziana donna di via Manzoni. Per i due stranieri è scattato il fermo di indiziato di delitto per ricettazione e sono stati condotti nel carcere di Poggioreale.