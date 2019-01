Racket sulle mense, scacco al clan Mallardo: decisive le denunce dei dipendenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 9 Gennaio 2019, 07:00

Come «un disco rotto», che ripete sempre la stessa frase: «Ti sei messo a posto con gli amici di Qualiano?». Una frase, quella del disco rotto, che viene raccontata da un pentito, a conferma delle indagini condotte su una sorta di piovra, quella dei Mallardo, potente cartello criminale che da trent'anni vanta un radicamento a nord di Napoli e solide alleanze fino ai quartieri partenopei Vasto-Arenaccia. Capitolo racket sulle mense scolastiche, nove arresti, decisiva la denuncia delle parti offese. Parla il responsabile della sicurezza di una ditta specializzata nel catering per le scuole, poi gli fanno eco due suoi dipendenti. Si fidano dei carabinieri, fanno muro, denunciano. Il resto lo fanno le cimici piazzate dall'arma, il servizio di appostamento sul territorio, che svela i tentacoli di una piovra onnivora: racket sulle mense delle scuole, ma anche su alcuni hotel di via Ripuaria, sulle pescherie, finanche su lavori privati per il rifacimento di un tetto. Ovunque ci sia uno spostamento di denaro, arrivano due soggetti con il volto travisato a ripetere la «la cantilena del disco rotto»: «Ti sei messo a posto con gli amici di Giugliano? E con quelli di Qualiano?». Nove arresti, due clan nel mirino - i Mallardo e i De Rosa - all'epoca dei fatti (siamo alla fine del 2016) in rapporti di non belligeranza o di buon vicinato.