Martedì 8 Gennaio 2019, 08:11

Furto nell'edicola-libreria, ladri via con le figurine dei calciatori. È successo nella notte nella rivedita di via Aniello Palumbo a Giugliano. I malviventi hanno forzato il catenaccio e divelto la serranda, per poi infrangere un vetro della porta d'ingresso e entrare all'interno dei locali. Subito è scattato l'antifurto i malviventi sono riusciti a portar via diverse scatole di figurine di calciatori della Panini e l'incasso di libri e giornali, poco più di duemila euro. Immediatamente sono accorsi i titolari del negozio e le guardie giurate della Union Security che hanno evitato che i ladri potessero portare via altro materiale. I cassetti che contenevano i soldi sono stati ritrovati qualche ora dopo nei pressi del centro commerciale Auchan di Giugliano.