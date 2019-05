Tredicenne aggredita dalle babybulle nel Napoletano: «Nessuno mi ha aiutato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 26 Maggio 2019, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 26-05-2019 08:16

È ancora sotto choc la tredicenne vittima di un'aggressione avvenuta l'altro giorno nell'area antistante lo stadio di Giugliano, nel quartiere di Casacelle. A denunciare l'accaduto è stata Jane, la mamma dell'adolescente, che ha pubblicato su Facebook il video del brutale pestaggio, di cui si sono rese protagoniste alcune coetanee della vittima, chiedendo agli utenti di condividerlo. La donna, di origini brasiliane, da 10 anni in Italia, ha poi denunciato tutto ai carabinieri della Compagnia di Giugliano diretti dal capitano Andrea Coratza. Ma non è stata la sola. A sporgere denuncia, infatti, anche la mamma di un'altra giovane coinvolta nella zuffa, quella che sarebbe stata identificata come colei che ha più di altre picchiato la tredicenne. I familiari della ragazza hanno raccontato alle forze dell'ordine la loro versione dei fatti e presentato, a loro volta, un certificato medico che dimostrerebbe che anche la loro figlia ha subìto un danno fisico ed è lei stessa parte lesa in questa triste vicenda. Ora i militari dell'Arma dovranno ricostruire quanto accaduto avvalendosi delle testimonianze dei giovani presenti. Sarebbero, infatti, state identificate anche le altre adolescenti che avrebbero preso parte alla zuffa. Due in particolare che, probabilmente, saranno convocate dai carabinieri insieme ai genitori. In realtà le ragazzine non rischiano assolutamente nulla se non una pesante ramanzina dai rispettivi familiari. Le giovani, data l'età, non sono imputabili. Sono tutte tredicenni.