Procede a rilento la “fase 2” e di pulizia delle strade nel quartiere di Cavalleggeri d’Aosta. Una zona in cui aiuole e giardinetti, si sono trasformate in piccole giungle urbane ai margini delle abitazioni dei residenti. Uno scempio che più volte è stato denunciato dai cittadini che da giorni, stanno provvedendo ad interventi d’emergenza e pulizie “fai da te”.



«Sappiamo della limitata disponibilità di giardinieri - commenta la consigliera della X Municipalità Martina D’Alessio - ma questo non giustifica la situazione in cui ci troviamo. Una vera emergenza che mai come in questo caso deve essere risolta, per garantire pulizia e sicurezza ai residenti. Gli interventi andrebbero programmati nel tempo ed effettuati di giorno in giorno. Non è possibile che siano i cittadini a doversi armare di strumenti e buona volontà, per curare le aree a verde».

Un primo intervento però, già questa mattina, è stato messo in campo dall’amministrazione locale. Una operazione di diserbo che ha interessato la zona di via Dalmazia.

«C’è ancora tanto da fare - affermano Rosalba ed Eliana Esposito del Comitato Cavalleggeri - perchè tutta l’area a ridosso di via Luigi Rizzo è impraticabile. Oltre al verde c’è anche il problema del ritiro dei rifiuti che non è costante. Questo ci mette di fronte alla stessa situazione di ogni anno. Il pericolo reale di emergenze sanitarie che ora non ci possiamo più permettere. Bisogna intervenire subito perché siamo stanchi di vivere nel quartiere più abbandonato e degradato della città».

