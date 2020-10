Napoli, Giuseppe nasce nel giorno dei 100 anni della trisavola

Una data da ricordare. Come può essere quella della nascita di un figlio, e lo è ancor di più se nello stesso giorno c’è anche un altro compleanno in casa da festeggiare. Un compleanno centenario. Il 13 ottobre, nel giorno dei cento anni di nonna Titta (anzi, ora è trisavola) è nato anche il pronipote Giuseppe, quinta generazione della stessa famiglia.

E sui social è esplosa la festa con le foto del piccolo da un lato e dall'altro quelle della nonna con la torta e la candela a forma di numero 100. Bella la frase scelta dalla nipote Angela su facebook per accompagnare gli scatti:

“Benvenuto Giuseppe, tanti auguri nonna Titta. Avremo sempre un compleanno da festeggiare”. Il padre del bambino Salvio, ha 24 anni, sua madre 46, sua nonna 65 e poi c'è la supernonna Titta di 100 anni.

"Sono felicissima per mio nipote Salvio e per sua moglie Maria Francesca - spiega Angela di Monte di Dio -. Sono la prozia del nuovo arrivato perchè Salvio è il figlio di mia sorella, che è la giovane nonna del piccolino. Ho scritto su facebook questa bella frase, per noi davvero la gioia è stata tanta, così come la curiosa coincidenza del piccolo Giuseppe nato con parto naturale esattamente 100 anni dopo la trisavola che era impegnata a spegnere le candeline".

© RIPRODUZIONE RISERVATA