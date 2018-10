Appelli, la giustizia negata a Napoli: quattro anni senza un'udienza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 29 Ottobre 2018, 07:00

L'ultima mail ricevuta dai piani alti della Corte di appello di Napoli lascia poco spazio alla fantasia: ci sono 15mila nuovi processi da smaltire - la chiamano «sopravvenienza» -, un dato destinato ad entrare nella relazione di gennaio in vista dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Pochi giorni fa, dunque, l'ultima stima: 15mila processi in Appello, tra cui molti «maxi» dibattimenti, roba di cinquanta imputati alla volta. Un'emergenza tutta napoletana, destinata a congelare in una sorta di limbo giudiziario vicende che attendono da anni una definizione in appello. Parliamo anche di casi eclatanti, spesso culminati in condanne esemplari in primo grado, che restano immobili, fino a sparire quasi completamente dalla memoria collettiva. Storie finite in uno scaffale virtuale destinato ad ingrossarsi alla luce della pec che riassume la cifra dell'ultima sopravvenienza.Qualche esempio, tra i più eclatanti, solo per fare luce su un fenomeno tutto napoletano. Anno 2014, si chiude in Tribunale un'inchiesta rumorosa e complessa, quella sulla devastazione di Pianura, durante l'emergenza dei rifiuti nella zona di Contrada Pisani. Devastazione organizzata, grazie a un patto tra politica e hooligans da stadio, secondo quanto emerge dalla lettura del dispositivo pronunciato dal Tribunale.