Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli torna a Castel Capuano.

Per la prima volta dopo tanti anni, il neo presidente del Coa Napoli, l'avvocato Carmine Foreste, ha riunito i consiglieri per il giuramento dei nuovi avvocati e per discutere sugli argomenti oggetto del dibattito in Consiglio. "Riportare il Consiglio nella sua storica sede, nella biblioteca “De Marsico” di Castel Capuano, vuol dire - ha precisato il presidente Foreste - riscoprire le radici della gloriosa Avvocatura napoletana, guardare al passato per trarre dai suoi insegnamenti la spinta innovatrice che deve caratterizzare la nostra azione consiliare.

APPROFONDIMENTI Giustizia, la riforma soft: separazione delle carriere, azione penale obbligatoria e paletti per l’Alta corte Ordine avvocati di Napoli, Alessandra Sardu alla presidenza della Camera arbitrale Nocera Superiore: il Tar rimette in corsa Bisogno, niente da fare a Tramonti

Ritornare oggi, con i giuramenti dei neo iscritti all’albo, significa far respirare ai giovani la storia, l’origine della nostra funzione sociale, l’orgoglio di essere avvocati".

Un ritorno a casa che conferma la volontà di mantenere ancorata alle proprie radici l'assemblea del parlamentino forense, stabilendo - anche da un punto di vista fisico - un ponte tra le Torri del Centro direzionale (dove il Consiglio ha la sua sede) e le antiche volte della reggia napoletana.