«Graduatoria bloccata», la protesta degli operatori sanitari davanti alla Regione Campania

«Gli ospedali campani soffrono la carenza di operatori socio-sanitari ma la nostra graduatoria è bloccata». Le voci in protesta sono quelle di centinaia di lavoratori riuniti, da questa mattina, nel sit-in che si sta svolgendo davanti al palazzo della Regione Campania, a Santa Lucia. «Siamo figure professionali necessarie per il funzionamento della sanità in Regione dove spesso gli infermieri sono costretti a fare ciò che compete a noi - spiega Salvatore Lucci, uno dei portavoce della mobilitazione - nonostante ci sia una regolare graduatoria, le chiamate sono ferme e oltre 500 operatori socio sanitari sono senza lavoro».

LEGGI ANCHE Whirpool Napoli, operai in catene in via Argine: «Siamo ancora senza risposte»

La vicenda portata alla ribalta dal movimento chiamato “Graduatoria 792 Oss Napoli 2 Nord”, riguarda il fatto che dopo una prima “infornata” con l’assunzione si circa 200 operatori su un totale di 792 aventi diritto della graduatoria e la successiva chiamata di un altro centinaio di lavoratori con contratti a tempo determinato, tutto è fermo nonostante il grande fabbisogno che si registra all’interno dei presidi sanitari. «Siamo tutti operatori socio sanitari risultati idonei al concorso per bandito dall’Asl Napoli 2 nord» si legge sul volantino della protesta.

«Da mesi ci troviamo di fronte a comportamenti ostruzionistici da parte di pubbliche amministrazioni - spigano gli operatori - assistiamo al fatto che con graduatorie aperte, le aziende si mettono a indire avvisi pubblici per assumere personale». Obiettivo del sit-in dei lavoratori è «avere un interlocutore con la Regione per capire la gestione poco trasparente di questa graduatoria» annunciano i manifestanti che chiedono «lo sblocco immediato da parte delle aziende sanitarie convenzionate con l’Asl Napoli 2 affinché possano attingere da essa con assunzioni reali e non contratti temporanei» conclude Lucci.

Ultimo aggiornamento: 13:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA