Green pass a Napoli, controlli Asl in bar e ristoranti ​del centro storico: scattano le multe

Controlli straordinari dell’Asl Napoli 1 Centro per garantire la sicurezza dei prodotti e il rispetto delle norme di igiene. Anche questo sabato l’ASL Napoli 1 Centro ha prodotto uno sforzo straordinario per la vigilanza degli esercizi di vendita e somministrazione di alimenti, con l’obiettivo di garantire la massima sicurezza dei prodotti proposti ai cittadini. Sul campo, nella via San Biagio dei Librai, da Via Duomo a Piazzetta Nilo, le donne e gli uomini del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Napoli 1 Centro. In particolare hanno partecipato all’operazione 2 medici veterinari, 5 medici igienisti, 9 tecnici della prevenzione e 3 autisti dell'autoparco centrale.

Sono stati controllati in tutto i 22 esercizi di ristorazione, anche in merito all’applicazione delle misure di contrasto al Covid e impiego del Green Pass da parte di dipendenti e clienti. Inoltre, in 9 esercizi di ristorazione (6 ristoranti, 1 gelateria e 2 bar) sono stati effettuati controlli igienico sanitari dei locali, delle attrezzature e degli alimenti. Le ispezioni hanno prodotto 30 prescrizioni, 1 sequestro sanitario di locali e attrezzature, 2 verbali per inconvenienti della ristorazione per un totale di 3.166 euro. Due operatori sono stati trovati sprovvisti di Green Pass e sono state emesse due sanzioni a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro, per un totale di 2.000 euro; uno dei due operatori, dopo l’identificazione è scappato, ma è stato prontamente segnalato al Commissariato di polizia.