Napoli, per i vigili la 'fronda' dei tamponi: «Test rapidi gratis per chi non ha ancora il pass»

Green pass, da venerdì scatta l'obbligatorietà dell'esibizione per tutti i lavoratori. Ci saranno ricadute sul comparto di chi lavora per garantire la nostra sicurezza? Le forze dell'ordine, che in ogni proprio comparto ha anche pagato un tributo di vittime durante la pandemia, appariono pronte all'appuntamento. Carabinieri e Guardia di finanza hanno già adottato le circolari applicative del decreto 127 del 21 settembre che estende l'obbligo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati