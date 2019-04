Domenica 28 Aprile 2019, 17:12

I carabinieri della stazione di Grumo Nevano hanno arrestato Antonio Mascitelli e Antonio Rianna, entrambi 37enni ed entrambi di Scampia, fermati in sella a uno scooter in via Borsel­lino: in fuga all’alt ritualmente intimato, i due sono stati raggiunti a via Pica e bloccati dopo una breve colluttazione.Lo scooter è risultato rubato lo scorso 16 aprile a Mugn­ano, le perquisizioni perso­nali hanno portato al rinvenimento e sequestro di un coltello avente lama di 20 centimetri.