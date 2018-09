La Guardia di finanza celebra il patrono San Matteo nella Caserma Zanzur

Venerdì 21 Settembre 2018, 20:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella mattinata odierna, presso la Caserma Zanzur, con la partecipazione del Vescovo Ausiliario di Napoli, si è tenuta l’anniversaria celebrazione eucaristica in onore del Santo Patrono della Guardia di Finanza, San Matteo. Al rito solenne hanno reso gli onori di casa il Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale, il generale di corpo d'armata Carlo Ricozzi e il Comandante Regionale Campania, il generale Fabrizio Carrarini.All’evento sono intervenute le massime Autorità Istituzionali locali, il Prefetto, i vertici dell’Autorità Giudiziaria, delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e degli Uffici Finanziari, che hanno condiviso il significativo momento spirituale con una folta rappresentanza di militari, di ogni ordine e grado, in servizio alla sede di Napoli, con i componenti degli Organismi della Rappresentanza Militare nonché con gli appartenenti alla locale Sezione dell’Associazione Nazionale Finanzieri in congedo.La manifestazione religiosa, curata dal Cappellano Militare Capo, Monsignor Gerardo Sangiovanni, rappresenta per tutte le Fiamme Gialle in servizio ed in congedo un momento spirituale di riflessione che induce a seguire le orme del Santo Patrono che cambia vita per mettersi al servizio del prossimo e degli onesti, quasi a voler tracciare la strada da seguire nell’attività che quotidianamente il Corpo è chiamato a svolgere: lo spirito di servizio verso lo Stato e le comunità che lo compongono e la tutela dei cittadini onesti.La cerimonia odierna rappresenta, altresì, un cruciale momento di condivisione, tale da rinsaldare ulteriormente la coesione e l’unità di intenti tra tutti i militari del Corpo, fortemente impegnati nell’opera di contrasto ad ogni forma di illegalità, in ossequio alle Istituzioni e nel rispetto delle leggi, con lealtà, abnegazione, nel silenzio ed a costo di rinunce e sacrifici.