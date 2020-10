Picchiato e rapinato della pistola di ordinanza mentre era in servizio. Vittima del raid criminale, avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, è stato un addetto alla vigilanza in servizio all’Ospedale del Mare, a Ponticelli. La guardia giurata aveva effettuato, a bordo dell’auto di servizio, le ronde di controllo nell’area del parcheggio interna al presidio, quando è stato assalito e derubato.

LEGGI ANCHE Movida al Vomero: ubriaco si schianta su auto in sosta ed esplode la rissa

Secondo le prime ricostruzioni e la testimonianze fornita dal vigilantes 53enne, sembra che l’uomo sia stato avvicinato da una persona a bordo di uno scooter che gli avrebbe puntato una pistola alla tempia mentre era all’interno dell’abitacolo dell’auto, riuscendo a sfilargli la pistola. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del Commissariato di Ponticelli e la vittima è stata assistita nel pronto soccorso dell’Ospedale del Mare dove i sanitari gli hanno refertato un forte stato di shock. La struttura di via Enrico Russo, anche nelle zone esterne, è dotata di un sistema di videosorveglianza che però non è totalmente attivo, quindi non è chiaro se gli occhi elettronici nei dintorni dell'area dove è avvenuto il raid abbiano ripreso la scena.



«Da tempo chiediamo una revisione della categoria perché inammissibile che le guardie particolari giurate rimangano senza tutela e vengano depredate dell'arma di ordinanza» ha dichiarato Giuseppe Alviti, presidente dell’ Associazione Nazionale Guardie Particolari Giurate. «E’ già accaduto un episodio dello stesso tipo, qualche mese fa, all’ospedale San Gennaro- aggiunge Alviti- occorrone tutele e qualifiche appropriate dietro corsi professionali avanzati perchè la vigilanza privata non è equiparata, di fatto, alle altre forze di polizia nonostante si occupi di tutela di beni e della sicurezza per la collettività»

© RIPRODUZIONE RISERVATA