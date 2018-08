Guasto al pantografo del treno, paura in Circumvesuviana

Giovedì 30 Agosto 2018, 11:09

Un guasto al pantografo del treno, un MetroStar di ultima generazione, lo strumento che collega il convoglio alla linea elettrica, ha provocato disagi e ritardi questa mattina lungo la linea Napoli-Sorrento, tra Castellammare di Stabia e Pompei.Il pantografo danneggiato ha sprigionato del fumo, che è entrato dal finestrino nel treno: i passeggeri hanno allora avvisato il personale Eav, che ha condotto i vagoni fino alla fermata di Pioppaino. Qualcuno è fuggito verso la coda del treno, in preda alla paura.La corsa, quella delle 6.40 da Napoli per Sorrento, è stata interrotta e i viaggiatori sono stati invitati a prendere quella successiva, arrivando a Sorrento con circa 30 minuti di ritardo. Inevitabili i disagi sulla linea: un treno in partenza da Sorrento è stato soppresso e tutte le corse hanno accumulato piccoli ritardi.