Lunedì 28 Maggio 2018, 23:32 - Ultimo aggiornamento: 28-05-2018 23:35

I racconti si susseguono inesorabili: schiaffi, pugni, insulti, pistole sul muso. L’ospedale Pellegrini, nelle parole di chi ci lavora, è un girone dell’inferno trasferito nel cuore della Pignasecca.Il medico ha lo stesso sguardo desolato di tutti gli altri astanti, si avvicina, chiede con garbo la parola: «Ha ragione chi dice che Napoli non è paragonabile a Raqqa: lì, almeno, chi lavora in ospedale sa di essere in guerra, magari indossa un giubbotto antiproiettile o chiede aiuto ai soldati. Qui invece viviamo in guerra ma siamo senza protezione. È vero, Napoli non è Raqqa. È peggio...».La questione-Raqqa va spiegata. Il paragone fra Napoli e la città siriana che è stata capitale dell’Isis, venne utilizzato dal presidente dell’Ordine dei medici Silvestro Scotti, in seguito a un presunto episodio di violenza ai danni di un’autoambulanza. Quel paragone fu respinto al mittente con sdegno dal sindaco di Napoli e considerato fuori luogo dal questore della città. Ecco perché il dottore lo sfodera in questo momento, con rabbia, all’indomani del sequestro di un’ambulanza.Il dottore si allontana sconsolato. Sorride, si presenta con nome e cognome ma spiega di dover restare necessariamente una voce anonima, perché le regole severe del mondo ospedaliero prevederebbero un permesso ufficiale per parlare con la stampa. Il medico riceve un saluto affettuoso da Antonio Eliseo, sindacalista Uil-Flp, che può parlare senza nascondersi perché il ruolo glielo consente. Così alla fine si decide che ogni parola della giornata sarà stata detta da lui che da anni denuncia l’invivibilità del Pellegrini.