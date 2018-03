Mercoledì 28 Marzo 2018, 11:57 - Ultimo aggiornamento: 28-03-2018 11:57

Decine di paletti abusivi rimossi e otturati una sessantina di relativi alloggi a Ponticelli, dove da stamattina è in corso una operazione anti abusivismo condotta dagli uomini del Unità Operativa San Giovanni – Barra – Ponticelli della Polizia Municipale, guidato dal capitano Enrico Fiorillo. Insieme ai tecnici del Comune e agli operai di Napoli Servizi gli agenti hanno ispezionato via Cupa Vicinale Pepe, nel Lotto 6, dove erano stati installati, abusivamente, i paletti bloccati da catenacci per delimitare i posti auto, trasformando di fatto l’area pubblica in un parcheggio privato.