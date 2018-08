La guerriglia dei bulli nella Cumana: il macchinista ferma il treno e li affronta con gli estintori

Domenica 26 Agosto 2018, 15:00 - Ultimo aggiornamento: 26-08-2018 16:20

Una domenica di pura follia quella che è accaduta questa mattina su un treno della Ferrovia Cumana partito alle 10,40 dalla stazione di Montesanto. «Siamo partiti con a bordo un folto gruppo di giovani sprovvisti di biglietti e come loro costume, intenti nel creare disagio a bordo agli altri viaggiatori con schiamazzi, stereo ad alto volume, saltelli sui sedili e denigrazione al personale di bordo - spiega Enzo Pinto, il macchinista alla guida del treno - In partenza il capotreno li invitava ad avere comportamenti civili, ma questi lo deridevano. Dopo di ciò riusciamo a partire da Montesanto. Giunti al Corso Vittorio Emanuele, i giovani, 25/27 anni di età, continuavano a far casino e a questo punto hanno inveito contro il capotreno con minacce verbali, scherni, derisioni e incuria per ciò che diceva il capotreno. A questo punto, conoscendo i personaggi, soliti della domenica estiva, ho bloccato il treno alla fermata del Corso Vittorio Emanuele uscendo dalla cabina con due estintori a difesa del capotreno, affrontando la banda di bulli. Nell'immediato mi sono calmato e ho chiamato la polizia per un intervento. Solo dopo l'intervento delle forze dell’ordine, la banda si è calmata. Ho però preteso le scuse a tutti, compreso i viaggiatori a bordo e che tali atteggiamenti non dovevano più realizzarsi».Il treno è ripartito dopo 15 minuti con il personale dell’Eav che ogni giorno deve fare i conti con questi atteggiamenti. Il gruppo di bulli ha evitato questa mattina una denuncia di interruzione di pubblico servizio.