Napoli: guerriglia a Santa Lucia, daspo per quattro manifestanti

Quattro Daspo «fuori contesto» sono stati emessi dal questore di Napoli nei confronti di 4 persone, di età compresa tra i 24 e i 33 anni, denunciati lo scorso 23 ottobre per devastazione aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità eversiva in occasione del corteo non autorizzato sfociato, all'esterno della sede della Regione Campania in via Santa Lucia, in violenti scontri con le forze dell'ordine. La manifestazione era nata in segno di protesta contro le misure restrittive anti Covid di Governo e Regione. Il Daspo ha durata di 5 anni con obbligo di comparizione per i primi 2. Tre dei 4 destinatari dei Daspo hanno precedenti di polizia.

