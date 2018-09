Napoli, è guerriglia al Vasto: nigeriano in ospedale sfregiato al volto

Giovedì 6 Settembre 2018, 17:10

Un extracomunitario di origini nigeriane è finito in ospedale con il volto sfregiato da alcuni tagli. L'uomo, 26 anni, è stato ritrovato insanguinato e soccorso in via Firenze, vicino piazza Garibaldi, dove sono intervenuti in un primo momento gli operatori del 118. La vittima ha dichiarato alla polizia di essere stato rapinato da altri due extracomunitari che, per sottrargli soldi e documenti, lo hanno picchiato a calci e pugni e ferito con un coltello.Il nigeriano è stato successivamente medicato all'ospedale Loreto Mare dove gli hanno suturato le ferite da taglio multiple riportate al volto e refertato un trauma al braccio per una prognosi di quattro giorni.La versione dei fatti, avvenuti stamane intorno alle 8.30 e raccontati dalla vittima, è al vaglio delle forze dell'ordine. Secondo i dati raccolti negli ultimi mesi dalle associazioni di volontariato che operano sul territorio, nell'area urbana che circonda la stazione sta aumentando la frequenza di scontri tra stranieri che spesso utilizzano cocci di bottiglia nelle aggressioni sempre più violente.