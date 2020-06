Napoli, 4 chili di hashish in auto sotto la ruota di scorta: arrestato a Scampia

Nel bagagliaio della sua auto, sotto la ruota di scorta, i poliziotti hanno rinvenuto 16 confezioni contenenti hashish per un peso complessivo di circa 4 chili. Così per Mariano Isaia, 45enne napoletano è scattato l'arresto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

LEGGI ANCHE Bombe del racket ad Afragola, arrestato l'esattore

L'uomo è stato fermato dalla polizia, nel quartiere napoletano di Scampia, in via Marrazzo, per un controllo. Ispezionata la vettura è stato ritrovato lo stupefacente.

Ultimo aggiornamento: 10:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA