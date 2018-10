Venerdì 26 Ottobre 2018, 13:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Napoli il 26- 27 ottobre 2018 presso il Royal Hotel si svolgerà il primo convegno internazionale interamente dedicato alla ventilazione non invasiva (Internazional non invasive ventilation conferenze).Il Convegno è interamente dedicato alle innovazioni in tema di ventilazione meccanica non invasiva, con la partecipazione di esperti internazionali.L’evento nasce dalla quotidiana integrazione delle diverse figure specialistiche coinvolte nell’assistenza respiratoria del paziente critico.Oltre agli esperti locali Giuseppe Fiorentino, Serafino A. Marsico, Antonio Corcione, Patrizia Murino, Anna Annunziata, Maurizia Lanza, Giuseppe Servillo, Maria Vargas, Paolo Buonpensiero e Tullio Valente interverranno cultori della materia provenienti dall’Italia e dall’estero. In particolare saranno presenti Antonio Esquinas ( Murcia, Spagna), Dimitrios Lagonidis (Grecia), Zuhal Karacurt (Turchia), Paolo Banfi (Milano), Alberto Braghiroli (Veruno), Annalisa Carlucci (Pavia), Claudia Crimi ( Catania), Francesco Fanfulla (Pavia), Mariano Pennisi (Roma).Il convegno si propone di valutare le innovazioni tecnologiche che consentono la possibilità di nuovi approcci terapeutici per l’insufficienza respiratoria acuta e cronica.Durante i lavori congressuali si svolgerà la tavola rotonda di consenso Internazionale sulla ventilazione meccanica a pressione negativa.Alla conferenza sarà presente anche una delegazione di medici provenienti dalla Cina con il supporto dell’associazione culturale internazionale l’Era della Stella Polare.