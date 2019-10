Lunedì 21 Ottobre 2019, 15:00

Un'antica strada romana che metteva in collegamento Napoli e Pozzuoli. Un tracciato di almeno duemila anni riscoperto alla fine degli anni 30, durate i lavori di realizzazione della Mostra d’Oltremare. Centinaia di basoli che descrivevano un percorso di cui ormai non rimane molto. Solo qualche roccia qua e là. Sono decine le lastre mancanti nel tratto che passa all’interno del centro fieristico di Fuorigrotta e che adesso formano una collinetta artificiale. Basta affacciarsi nei giardini ai margini della grande fontana per osservare come il degrado e le cattive gestioni nei decenni passati abbiano contribuito a rovinare il lavoro di conservazione realizzato nel dopoguerra da Amedeo Maiuri.«E’ un vero danno al patrimonio culturale – afferma l’archeologa Paola Filardi – perché nel corso degli anni sono stati divelti e messi da parte centinaia di basoli. Anche i tufelli al lato della carreggiata hanno subito la stessa sorte. Un vero scempio che è sotto gli occhi di tutti. Ma non solo. Anche camminando tra la vegetazione si possono notare questi frammenti di pietra abbandonati tra l’erba incolta. La situazione andrebbe affrontata in maniera seria per restituire alla città una strada importante che ha attraversato oltre due millenni».Proprio dalla mostra però, fanno sapere che attualmente la questione non viene presa sotto gamba e che prossimamente, saranno messi in campo progetti ed interventi utili a ripristinare l’antica strada romana.