Napoli, i disoccupati di Scampia occupano la sede del Pd: «Vogliamo incontrare il ministro Orlando»

Un gruppo di precari ha occupato simbolicamente in mattinata la sede del Partito Democratico in via Santa Brigida a Napoli. I manifestanti, appartenenti alla lista «Disoccupati cantiere 167 Scampia» hanno esposto striscioni sul balcone della sede politica ed al segretario provinciale del Pd, Marco Sarracino, hanno chiesto un incontro a Roma con il ministro del Lavoro Andrea Orlando.

«Gli impegni presi - hanno chiesto in un documento i disoccupati - vanno sempre mantenuti e che noi non lasceremo passare davanti ai nostri occhi passerelle elettorali inutili. Sulla questione lavoro vogliamo concretezza e non le solite chiacchiere da campagna elettorale».