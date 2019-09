Giovedì 26 Settembre 2019, 13:01 - Ultimo aggiornamento: 26-09-2019 13:15

I Falchi della quadra Mobile, mentre percorrevano Corso Umberto, hanno notato due uomini che correvano lungo la strada e si scambiavano un oggetto.Gli agenti hanno raggiunto e bloccato i due in via Mignogna proprio quando la sala operativa diramava la segnalazione di due individui che, poco prima, avevano scippato un cellulare ad un turista. La vittima, raggiunta dagli operatori, ha riconosciuto gli autori ed il telefonino asportatogli.Giorgi Barbakacle, 40enne, e Satkoevi Devit, 41enne, entrambi georgiani e senza fissa dimora, sono stati arrestati per furto con strappo.