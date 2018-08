Napoli, i Falchi denunciano 2 minorenni per ricettazione

Mercoledì 1 Agosto 2018, 15:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questa notte gli agenti della Polizia di Stato della sezione Falchi della Questura partenopea hanno denunciato 2 minorenni per il reato di ricettazione.I poliziotti durante l’attività di controllo del territorio sono transitati per Corso Garibaldi e hanno notato due ragazzini a bordo di uno scooter privo della chiave di accensione nel relativo blocco.A seguito del controllo i poliziotti hanno accertato che lo scooter aveva il blocco di accensione palesemente manomesso e una vistosa legatura di fili elettrici che ne consentiva la messa in moto ed era stato rubato lo scorso 25 luglio al Centro Direzionale.I due minori sono stati denunciati e affidati ai loro genitori.