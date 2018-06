Napoli, i falchi fermano lo scippatore di un Rolex ai danni di una turista tedesca

Venerdì 1 Giugno 2018, 20:54

Lunedi scorso, gli agenti della Polizia di Stato della IV sezione Criminalità diffusa “falchi” della Squadra Mobile hanno sottoposto a fermo di indiziato, convalidato in data odierna, S.S.E., 29enne napoletano con pregiudizi di polizia, per il reato di rapina e lesioni, ai danni di una cittadina tedesca, 66enne, turista in Italia.Il fatti avvennero lo scorso 25 maggio, quando la turista tedesca percorreva via Carminiello ai Mannesi, angolo via Duomo. In quel frangente subì una rapina da un giovane appiedato, in pieno giorno, che le strappò dal polso un orologio, marca Rolex, dal valore di 5.000,00 euro, trascinandola per alcuni metri e riuscendo a scappare per i vicoli adiacenti.La turista fu soccorsa dai poliziotti ed accompagnata insieme al personale del 118 in un ospedale cittadino per ricevere le cure mediche, riportando un trauma al polso della mano sinistra, con prognosi di 7 giorni.Gli agenti, dopo una meticolosa ed laboriosa indagine, fatta di appostamenti e con l’utilizzo di strumenti tecnici, sono riusciti a bloccare il rapinatore nella propria abitazione, in zona Forcella. A S.S.E. è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.