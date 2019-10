Napoli, i lavoratori Whirpool in strada: «Senza lavoro non c’è dignità»

Giovedì 17 Ottobre 2019, 11:03 - Ultimo aggiornamento: 17-10-2019 11:40

Sono in duecento e sono appena partiti da Piazza San Giacomo per dirigersi verso la sede della Regione Campania a Santa Lucia. I lavoratori della Whirpool non ci stanno e questa mattina sfilano per le strade del centro storico.Chiedono un incontro con il presidente Vincenzo De Luca per cercare una soluzione allo stop delle attività, imposto dalla multinazionale per il prossimo 1 novembre. Per cercare di opporsi a questa scelta “scellerata ed irresponsabile”, come è stata definita in un comunicato redatto dalle sigle sindacali.«Siamo stati traditi - dichiarano - e non abbiamo altra scelta. Dobbiamo mettere in campo tutto il nostro impegno per salvare il lavoro e la dignità. Siamo 420 dipendenti, più quelli dell’indotto, a rischiare grosso e non possiamo permetterlo. Oggi chiediamo un confronto in regione per capire quali misure possono essere ancora adottate, per trovare una soluzione rapida e definitiva. Intanto le nostre proteste non si fermeranno. Se non c’è lavoro non c’è futuro».