Napoli, i parenti di Noemi commossi per gli striscioni al Santobono

Venerdì 10 Maggio 2019, 13:57

Escono per pochi minuti all’esterno del Santobono i parenti della piccola Noemi. Vengono fuori ai cancelli, dopo aver avuto la buona notizia del suo risveglio, per leggere da vicino tutti messaggi recapitati in questi giorni. Hanno solo il tempo di commuoversi, prima di far ritorno dalla bambina attorno alla quale ormai si è strettamente tutta la città. In questo momento sono decine le persone che si stanno recando sul posto. Tutti con l’animo risollevato ed in attesa di avere le ultime notizie delle sue condizioni.