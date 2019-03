Napoli, i poliziotti arrestano due giovani nigeriani per droga

Sabato 16 Marzo 2019, 13:04

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Vicaria-Mercato, hanno arrestato due cittadini gambiani , Cesay Faye, 24enne e Jobe Abdou,21enne, entrambi con precedenti di polizia, per il reato di spaccio e detenzione di sostanza stupefacente in concorso tra loro.Durante un servizio di appostamento, in via Milano, i due giovani nigeriani sono stati notati dai poliziotti, mentre venivano avvicinati da un giovane acquirente consumatore, in cerca di droga.Questa condotta ha confermato i sospetti degli agenti, i quali dopo aver visto lo scambio droga-soldi hanno bloccato l’acquirente e i due giovani extracomunitari.L’acquirente è stato denunciato amministrativamente, mentre durante i controlli effettuati ai due gambiani sono stati rinvenuti, circa 43,00 grammi di marijuana, 17,00 di hascisc e la somma di 55.00euro.I due giovani gambiani sono stati arrestati e condotti presso la casa Circondariale di Poggioreale.