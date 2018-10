Parcheggiatori abusivi occupano posti per disabili a piazza Carolina, a Napoli: interviene il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che viene minacciato di morte. Lo rende noto lo stesso Borrelli. «La mia colpa è stata solo quella di difendere i posti riservati ai disabili che vengono utilizzati da questi delinquenti per far parcheggiare i loro 'clienti' - spiega in una nota - Quella di sottrarre i posti ai disabili è diventata la normalità proprio sotto il palazzo della Prefettura. E chi osa protestare viene anche minacciato come è accaduto qualche sera fa ad un residente di via Chiaia che si era lamentato per non aver trovato libero il posto a lui riservato. È ora di mettere fine a questa vergogna inaudita che riguarda non solo gli abusivi ma anche i tanti cittadini che li fiancheggiano affidandogli la loro auto». «Mi chiedo come si possa fare a stare tranquilli sapendo che la propria vettura resta in sosta nel posto riservato a un disabile. Per questo ho fornito alla Polizia anche la targa del Suv che sostava nel posto H per risalire al proprietario e sanzionarlo a norma di codice della strada. Il signore di origine probabilmente messicana e vestito molto bene mi ha più volte minacciato di tagliarmi la gola se lo avessi segnalato alle forze dell'ordine. Proseguiremo senza sosta la nostra battaglia contro i parcheggiatori chiedendo ancora una volta al parlamento di promulgare leggi più efficaci per debellare questa piaga - conclude - A partire da quella che preveda l'arresto immediato per i parcheggiatori recidivi colti in flagrante».

Domenica 7 Ottobre 2018, 18:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA