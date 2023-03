Napoli: i tassisti scrivono al sindaco Manfredi: «Basta tariffe determinate»

Attraverso una lettera mandata dagli avvocati Emilio Coppola e Alessandro Ciriello, l'associazione tassisti di Napoli ha richiesto al sindaco Gaetano Manfredi la rimozione di ogni tipo di tariffa che prevede determinazioni del prezzo.

La richiesta, come si legge nella comunicazione, è dovuta all'aumento del traffico cittadino causato dai cantieri che sono sorti in città nell'ultimo periodo. La presenza di ulteriori cantieri, con quelli già preesistenti, secondo i tassisti causerebbe un aumento del traffico che renderebbe «allo stato attuale l'impossibilità di qualsiasi previsione, seppur ottimistica, dei tempi di percorrenza delle autovetture nell’ambito del comune di Napoli».

La lettera continua poi dicendo che «ogni deliberazione comunale che prevederebbe ipotesi negoziali e concordate delle tariffe, sarebbe da scongiurare poiché in contrasto sia con le linee guida art che regolano i rapporti tra tassisti ed utenti e sia con i principi regolatori dei prezzi che esigono il rispetto del principio della determinatezza, allo stato non rispettabile per le suesposte criticità veicolari; normativa quindi che se attuata costituirebbe un notevole pregiudizio economico per la categoria».