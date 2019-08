Napoli, bengalese massacrato dalla babygang: erano in dieci, tutti identificati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 25 Agosto 2019, 09:00

Erano in branco, erano una decina. Ora gli inquirenti conoscono i loro nomi e stanno ricostruendo i loro ruoli nell'aggressione all'ambulante bengalese avvenuta la sera dell'11 agosto in via Generale Orsini a Santa Lucia. Sotto la lente la posizione di tre giovanissimi, uno dei quali appena maggiorenne e gli altri minorenni, che avrebbero avuto un ruolo più attivo nell'aggressione subita dal povero Roton Kalak, il 39enne picchiato e insultato per aver provato a difendersi dalla baby gang che lo aveva preso di mira, forse per derubarlo o forse solo per esercitare un'azione di forza.