Napoli, il 25 aprile assalto con pistola coinvolgendo minori: due arrestati

Sotto accusa B.M., di 43 anni, e B.M., 18 anni, per rapina in corcorso, con le aggravanti di var coinvolto minori nell'azione e di aver utilizzato una pistola. L'assalto risale al 25 aprile, quando un automobilista, fermo in piazza Nicola Amore a Napoli, viene affiancato da quattro banditi, con il volto travisato dal casco, a bordo di tre scooter, uno dei quali, minacciandolo con una pistola, si fa consegnare un orologio Rolex “replica”, una collana e un bracciale in oro. Ma, durante la fuga, sopraggiunge un poliziotto che è fuori servizio ma riesce ad annotare i numeri di targa delle moto.

Anche grazie alla videosorveglianza e ai sistemi di lettura targhe presenti sul territorio cittadino, vengono poi raccolti gravi indizi di colpevolezza a carico dei due indagati. E, nell’abitazione di B.M., a seguito di perquisizione domiciliare, viene recuperata la refurtiva, ora restituita alla vittima.