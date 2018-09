Mercoledì 26 Settembre 2018, 13:19 - Ultimo aggiornamento: 26-09-2018 13:41

A seguito dell'allerta meteo e del forte vento, il Comune di Napoli comunica che sono stati chiusi in via cautelare i cimiteri centrali e periferici. In mancanza di ulteriore avviso, da domani tutte le attività saranno nuovamente ripristinate e che tutti i cimiteri saranno regolarmente aperti ai consueti orari. L'allerta meteo per forte vento e mare agitato diramata due giorni fa dalla Protezione civile della Campania scadrà alle ore 20.