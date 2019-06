CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 23 Giugno 2019, 11:46

Lo scorso novembre tra i reperti della stazione Municipio s'incontrarono Ennio Cascetta, presidente di Metropolitana di Napoli e i rappresentanti di otto grandi aziende italiane: ecco il progetto del Museo Aperto della Metropolitana, il «Mam», siamo pronti a creare una fondazione per contribuire alla manutenzione delle stazioni dell'arte e per trasformarle in luoghi di vera e propria fruizione museale. Intorno a quel tavolo assieme a Metropolitana di Napoli c'erano i rappresentanti di Coopculture, Gesac, Ansaldo STS, Ferrarelle, Laminazione sottile, Metropolitana Milanese Spa, MSC Crociere. Per iniziare era previsto un investimento da un milione e mezzo, con l'impegno di destinare ottocentomila euro all'acquisto di nuove opere d'arte e allo sviluppo di soluzioni tecnologiche.A raccontare quell'innovativa idea c'era il professor Stefano Consiglio, direttore del dipartimento di Scienze Sociali della Federico II, coordinatore del gruppo che ha messo a punto il progetto il quale oggi è in attesa, come tutti gli altri protagonisti.«Siamo in attesa delle decisioni del Comune».«Avevamo già il progetto e l'abbiamo presentato con tutto l'entusiasmo che meritava. Però le stazioni dell'arte sono del Comune, è Palazzo San Giacomo che deve stabilire se la nostra iniziativa è realmente di interesse pubblico».«Veramente non hanno deciso ancora nulla».«Un contatto c'è stato. Ci hanno chiesto di documentare il fatto che la nostra idea non è in contrasto con iniziative già esistenti all'interno di Anm. L'abbiamo fatto, del resto non era difficile spiegarlo».«Nulla. C'è un tavolo di esperti varato presso il gabinetto del sindaco che sta valutando».«La bontà della nostra proposta e la possibilità di trasformarla in realtà».