Code estenuanti, anche di un’ora. File indiane di auto, scooter e pedoni. Tutti in attesa di un burger con cheddar e salse di ogni gusto. È Napoli innamorata dei panini american-style, ma realizzati dall’imprenditoria italiana. Il fast-food, in certi casi anche gourmet, impazza in città nei numeri e nell’indotto da capogiro. Puok, Antico Vinaio, Tortora, Con mollica o senza: solo per fare alcuni dei nomi più gettonati dal Vomero a Chiaia, dal centro storico ai quartieri residenziali. Ai burger e alle chips vanno aggiunte anche le pokerie: i take away asiatici, per intenderci, che spuntano come funghi in ogni quartiere, servendo anche bao (cioè, sostanzialmente, i panini di pesce orientali).

Secondo i dati forniti da Fipe Confcommercio Napoli, sono ben 150 negli ultimi due anni i «nuovi pubblici esercizi monolocali dotati di servizi alimentari». In altri termini, parliamo «per la stragrande maggioranza» delle paninoteche da asporto o da consumazione in loco, magari al tavolino o al piccolo bancone del locale. È cibo Usa griffato da imprenditori locali, che in città frutta «circa 60milioni all’anno».

Napoli mangia panini, insomma. Sono i burger che sfidano la pizza, e non senza un certo successo: è una battaglia combattuta sì sotto la bandiera del cibo oltreoceano, ma prodotto da marchi italiani. Salsa cheddar in salsa partenopea, in altre parole. Non vanno certo male, quanto a volume d’affari, Kfc in piazza Carità o Mc Donald’s in Galleria Umberto, ma il numero dei “paninari” italiani è senz’altro superiore a quello delle altre città del Paese, dove i brand made in Usa sono più numerosi. Il fenomeno, dunque, racconta di una specificità tutta partenopea: quella del panino fatto, riveduto e rivenduto secondo criteri “nostrani”. Napoli è insomma protagonista di una “colonizzazione” al rovescio del cibo americano.

Ne importa lo spirito e lo fa suo. È cucina Usa, ma è glocal. Altra caratteristica essenziale del fenomeno, è la stretta connessione con i social. Puok (a via Cilea e via Nilo), Con Mollica o Senza (la salumeria di Donato Di Caprio in Pignasecca), l’Antico Vinaio (paninaro toscano appena aperto e affollatissimo a Corso Umberto), il brand Mario Tortora e il suo «romanzo carnale»: tutte aziende di influencer digitali. È il cibo globalizzato, il panino mangiato su Instagram o Tik-Tok, prima che con la bocca.

I turisti mangiano la pizza e i napoletani, spesso, mangiano burger. Specialmente i giovani. Tornando infatti al duello tra margherita e panino, va rilevato che i due prodotti si rivolgono a un target simile, fatto per lo più di giovani. A livello di costi, cioè, burger e pizza si situano nella stessa fascia di prezzo, tra i 6 e i 12 euro (a seconda delle farciture). E sono dunque adatti alle tasche dei teen-ager, attirati dalle paninoteche in loco come api col miele. «Una paninoteca take away di buon livello stima Massimo Di Porzio, presidente di Confcommercio Napoli produce un fatturato di 400mila euro annui. Si può perciò ipotizzare che il fast-food in città produca un indotto complessivo da circa 60 milioni di euro, comprendendo i fast-food asiatici. Le dark-kitchen (in inglese le “cucine nascoste” in locali piccoli), si sono diffuse molto ai tempi del Covid. A Napoli, abbiamo ormai importato la filosofia Usa del panino, cioè del mangiare velocemente (alla lettera, il “fast-food”). Le abitudini sono cambiate: i vacanzieri vanno a caccia di cucina napoletana, ordinandola anche sulle piattaforme, e i giovani napoletani spesso mangiano il panino nelle sue varie forme. Tanti teen-ager napoletani mangiano anche giapponese, dalla poke al sushi. La tendenza è questa».

Nell’indotto generato dal food “american-napulegno”, va considerato anche l’esercito di rider che scorrazza in città recapitando panini in ogni palazzo.

Esistono però location “reali” del boom del burger. Via Cilea, per esempio, è una vera e propria roccaforte. Qui, a pochi passi dalla tangenziale, nacque il primo Puok, e intorno si sono sviluppate altre 3 paninoteche in pochi metri quadrati. Con buona pace della viabilità della zona, nelle sere dei weekend intasata da doppie file di auto in attesa. In centro storico, tra via San Sebastiano, via Costantinopoli e Calata Trinità Maggiore, via Nilo e Mezzocannone, si contano una decina di “mini-pub”, sempre affollatissimi (qui fioccano e fruttano anche i più tradizionali kebbabari). Nuovi hamburger e patatine anche in stazione, o ai Quartieri Spagnoli. E a Chiaia, nella zona del liceo Umberto, come ai baretti. Il panino impazza però anche lontano dalla movida, nei quartieri residenziali. Ai Colli Aminei come a Fuorigrotta. A ognuno il suo burger.