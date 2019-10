Napoli, il poliziotto diventato rapinatore per l’azzardo: «Una vita bruciata»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 3 Ottobre 2019, 23:03

La verità era venuta a galla dopo che gli agenti del commissariato di Sorrento erano piombati in casa sua per arrestarlo. Da ispettore di polizia penitenziaria, infatti, Gianni (nome di fantasia) si era trasformato in rapinatore seriale. Possibile? Che cosa aveva stravolto la vita di un irreprensibile servitore dello Stato, fino a quel momento marito e padre esemplare, fino a spingerlo a entrare in due farmacie armato di pistola per farsi consegnare l’incasso? Il desiderio irrefrenabile di tentare la sorte giocando alle slot machine. Così il 61enne di Vico Equense era finito nel vortice fatto di debiti, aule di tribunale e carcere, una spirale che lo ha condotto alla morte, sopraggiunta proprio quando i problemi legati all’azzardo sembravano acqua passata.